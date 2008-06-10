Довгий демонтує захисне скло перед президією
Перший крок до відкритого діалогу
Секретар Київської міської ради Олесь ДОВГИЙ оцінює факт свого переобрання на цю посаду як великий кредит довіри та високу відповідальність.
Як передає кореспондент УНІАН, коментуючи результати голосування, О.ДОВГИЙ зазначив: «Факт мого обрання я оцінюю як великий кредит довіри та високу відповідальність. Я не оцінюю його з позиції власного успіху та перемоги».
Водночас новообраний секретар міськради вважає, що депутати «винесли важливий урок з попередньої діяльності». «Політичні ігри не йдуть на користь киянам. Ось той урок, який ми засвоїли і який я найбільше ціную у даний момент», - сказав він.
О.ДОВГИЙ також заявив, що співпрацюватиме з кожним депутатом, незалежно від політичних кольорів. За його словами, захисне скло перед президією міської ради буде демонтовано. «Це стане першим кроком до відкритого діалогу у сесійній залі. Більше нікому не вдасться спровокувати мене на якісь конфлікти», - зазначив О.ДОВГИЙ.
Він також запевнив, що у своїй діяльності міська рада керуватиметься виключно регламентом. «Усі особисті амбіції та вподобання мають бути відкинуті. Саме Регламент повинен стати основою нашої роботи», - переконаний він.
Водночас О.ДОВГИЙ закликав перетворити Київраду перш за все на господарський, а не політичний орган. «Саме тому я відмовляюся ділити сесійну залу за політичним принципом – на більшість та меншість, на владу і опозицію. Ми повинні об’єднатися заради єдиної мети – розвитку столиці та підвищення добробуту киян», - підкреслив секретар Київради.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 10 червня, за обрання О.ДОВГОГО на посаду заступника Київського міського голови - секретаря Київради VI скликання проголосували 62 депутати.