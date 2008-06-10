Катеринчук: обрання Довгого повинен розглянути суд

Процедуру обрання заступника Київського міського голови – секретаря Київради Олеся ДОВГОГО має розглянути суд, оскільки в голосуванні брали участь депутати неіснуючої фракції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в інтерв’ю журналістам заявив народний депутат, лідер блоку свого імені на виборах до Київради Микола КАТЕРИНЧУК.

«Процедура голосування за Олеся ДОВГОГО має розглядатись в судовому порядку. На мою думку, допущення до участі в лічильній комісії представників від фракції, якої не існує, – це порушення регламенту», - сказав М.КАТЕРИНЧУК.

В той же час він припустив, що суд може відмовити у розгляді такої скарги, пояснюючи, що участь цих депутатів не вплинула на результати голосування, а необхідної кількості голосів для обрання секретаря достатньо – 62 голоси.

«Тому, з одного боку, ми будемо намагатись скасувати це обрання, з іншого – розуміємо, що шансів небагато», - додав народний депутат.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні О.ДОВГОГО було обрано заступником Київського міського голови - секретарем Київради VI скликання. За його обрання проголосували 62 депутати.

Перед цим депутати від Блоку Миколи Катеринчука Борис ГАВРИЛЕНКО, Роман ЯРОШЕНКО та Павло ТЕСЛЕНКО заявили, що попередньо на своєму засіданні Блок Катеринчука прийняв рішення брати участь у голосуванні з питання обрання секретаря Київради.

Вони також наголосили, що рішення було підтримане і самим Миколою КАТЕРИНЧУКОМ.

Після голосування політрада Блоку Катеринчука розповсюдила заяву, у якій засудила “зрадницьку позицію депутатів Київради Павла ТЕСЛЕНКА, Бориса ГАВРИЛЕНКА та Романа ЯРОШЕНКА, котрі відмовилися виконувати рішення політради блоку стосовно спільної позиції депутатів Блоку Миколи Катеринчука не підтримувати кандидатуру на посаду секретаря Київради, що буде висунута Блоком Чернівецького”.

Сьогодні на першій сесії Київради VI скликання депутат П.ТЕСЛЕНКО самовільно заявив про утворення фракції, попри відсутність у нього відповідних повноважень та всупереч рішенню політради Блоку Миколи Катеринчука, наголошується у документі.