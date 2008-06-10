Польща обіцяє ратифікувати угоду про малий прикордонний рух

До 1 липня поточного року Польща обіцяє ратифікувати угоду з Україною про малий прикордонний рух.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу у Вінниці повідомив заступник глави Секретаріату Президента України Олександр ЧАЛИЙ.

"До липня будуть виконані усі внутрішньодержавні процедури з тим, щоб визначити спільні пункти перетину кордону як для громадян, так і для вантажу", - зазначив він.

О.ЧАЛИЙ сказав, що в ході проведення засідання Консультаційного комітету Президентів України й Польщі було обговорено функціонування спільних пунктів перетину кордону.

"Це особливо важливо, з огляду на те, що польсько-український кордон одночасно є кордоном України з Європейським Союзом", - додав він.

Як повідомляв УНІАН, у Вінниці 9-10 червня проходило засідання Консультаційного комітету Президентів України та Польщі.

Як повідомляв УНІАН, Україна підписала угоду про малий прикордонний рух з Польщею 28 березня цього року.

Підписання таких угод передбачено угодою про спрощення візового режиму між Україною та Європейським Союзом. Угоди про малий прикордонний рух дають можливість громадянам, що мешкають у прикордонній зоні, відвідувати без віз країни-сусіди України, але на відстань не більше 50 км від кордону.

Єврокомісія висловила свої зауваження до угод про малий прикордонний рух між Україною та Угорщиною і Україною та Польщею. Вона вимагає зменшити ширину прикордонної зони з 50 до 30 км.