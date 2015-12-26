Корбана вивезли з київської лікарні до Дніпровського суду
13:56, 26 грудня 2015Політика
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Лідера політичної партії "УКРОП" Геннадія Корбана у супроводі правоохоронців вивезено з лікарні Інституту ім. Амосова до Дніпровського районного суду Києва, де має відбутися засідання щодо зміни йому запобіжного заходу.
Корбану в Інституті ім. Амосова зробили операцію \ Фото УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, Корбана вивезено на інвалідній каталці з прикріпленою до неї крапельницею.
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Як повідомляв УНІАН, увечері 25 грудня Корбану в Інституту ім. Амосова зробили операцію - подвійне стентування, і він залишається у медзакладі.
Сьогодні Дніпровський районний суд Києва розглядає клопотання прокуратури про зміну запобіжного заходу Корбану. При цьому суд ухвалив рішення про примусове доставлення Корбана на судове засідання на 14.00.
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