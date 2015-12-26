Корбана вивезли з київської лікарні до Дніпровського суду

Як передає кореспондент УНІАН, Корбана вивезено на інвалідній каталці з прикріпленою до неї крапельницею.

Читайте такожНапівпритомному після операції на серці Корбану зачитали повістку про виклик до суду - УКРОПРаніше правоохоронці зачитали Корбану рішення суду про його примусову доставку на засідання для обрання запобіжного заходу.

Як повідомляв УНІАН, увечері 25 грудня Корбану в Інституту ім. Амосова зробили операцію - подвійне стентування, і він залишається у медзакладі.

Сьогодні Дніпровський районний суд Києва розглядає клопотання прокуратури про зміну запобіжного заходу Корбану. При цьому суд ухвалив рішення про примусове доставлення Корбана на судове засідання на 14.00.