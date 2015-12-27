Геращенко про призначення Гризлова до контактної групи: наша позиція в Мінську не зміниться

Позиція України у контактній групі щодо врегулювання конфлікту на Донбасі не зміниться через призначення колишнього спікера Держдуми представником від РФ. Про це у своєму Facebook написала представник України в робочій підгрупі з гуманітарних питань Тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко.

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"Сьогодні також паралельно читаю на деяких сайтах чисту маячню про якісь таємні мінські тексти і здачу України... Друзі, в Мінську Україну ніхто не здає, навпаки, маємо чіткі і жорсткі директиви: відстоювати національні інтереси, захищати українців. І кого б не призначив Путін, наша позиція буде незмінною: Росія має виконувати мінські домовленості і піти геть з України!" – написала Геращенко.

Нагадаємо, 26 грудня стало відомо, що колишнього спікера Державної думи Російської Федерації Бориса Гризлова призначено повноважним представником Росії у тристоронній контактній групі щодо врегулювання ситуації на Донбасі.