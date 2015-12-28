Суд знову відмовив стороні захисту Корбана у забезпеченні невідкладного судово-медичного обстеження

Як передає кореспондент УНІАН, суддя пояснила, що рішення про забезпечення судово-медичного обстеження можна приймати на стадії судового провадження.

Суддя Бірса пояснила, що наразі відбувається стадія досудового провадження.

Вона наголосила, що ці дві стадії не є тотожними, тому вона відмовила у задоволенні клопотання.

Читайте такожСторона захисту просить суд відкласти засідання на 10:00 та продовжує наполягати на судово-медичній експертизі

Рішення суду оскарженню не підлягає.

Своєю чергою сторона захисту почала заявляти про відвід судді Бірсі.

Адвокат Олексій Шевчук заявив: "У зв'язку з тим, що ви порушили принципи сторін, а також порушили стадію розгляду, ваша честь, враховуючи те, що ви не даєте можливість захисту висловити своє клопотання, я заявляю вам відвід".

Адвокат наголосив, що вважає суддю упередженою по відношенню до сторони захисту.

Читайте такожСуд відмовив стороні захисту Корбана у забезпеченні невідкладного судово-медичного обстеження

Суддя відмовилась оголошувати собі відвід.

Сторона захисту продовжує наполягати на відводі судді Бірси.