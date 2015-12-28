Суд знову відмовив стороні захисту Корбана у забезпеченні невідкладного судово-медичного обстеження
Слідчий суддя Дніпровського районного суду міста Києва Оксана Бірса знову відмовила стороні захисту лідера партії "Українське об'єднання патріотів - УКРОП" Геннадія Корбана у забезпеченні невідкладного судово-медичного обстеження та відкладення судового засідання на 10:00.
Як передає кореспондент УНІАН, суддя пояснила, що рішення про забезпечення судово-медичного обстеження можна приймати на стадії судового провадження.
Суддя Бірса пояснила, що наразі відбувається стадія досудового провадження.
Вона наголосила, що ці дві стадії не є тотожними, тому вона відмовила у задоволенні клопотання.
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Рішення суду оскарженню не підлягає.
Своєю чергою сторона захисту почала заявляти про відвід судді Бірсі.
Адвокат Олексій Шевчук заявив: "У зв'язку з тим, що ви порушили принципи сторін, а також порушили стадію розгляду, ваша честь, враховуючи те, що ви не даєте можливість захисту висловити своє клопотання, я заявляю вам відвід".
Адвокат наголосив, що вважає суддю упередженою по відношенню до сторони захисту.
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Суддя відмовилась оголошувати собі відвід.
Сторона захисту продовжує наполягати на відводі судді Бірси.