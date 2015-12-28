Денисенко звинувачує суддю Бірсу в упередженості на стороні прокурорів

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам у залі судових засідань Дніпровського районного суду міста Києва.

"Ми бачимо за першими рішеннями судді Оксани Бірси, що вона абсолютно чітко і недвозначно знаходиться на стороні обвинувачення. На стороні слідства, на стороні тих людей, які здійснюють керівництво політично-вмотивованим кримінальним переслідуванням Геннадія Корбана", - наголосив Денисенко.

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Він заявив: "Ми розуміємо, що сьогодні всіма акторами цієї справи, які засідали тут в клоунських суддівських мантіях, всіма цими цирковими акторами робиться все для того, щоби не дивлячись ні на що: ні на аргументи захисту, ні на норми закону, ні врешті-решт на просто елементарний здоровий глузд, вони будуть саджати Корбана".

На його переконання, перед виконавцями замовлення проти Корбана стоїть задача, яку виконують так само, як це раніше здійснювалося по відношенню до Юлії Тимошенко і Юрія Луценка.

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У зв'язку з таким розвитком подій, він назвав діючу правосудну систему репресивною, яка діє за сталінсько-берієвськими принципами.

Денисенко закликає усіх громадян прийти на мітинг на 17:00 на вулицю Банкову біля Адміністрації президента.