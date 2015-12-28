Усі рішення при незакінченій судово-медичній експертизі Корбана є неправосудними - адвокат

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам.

Адвокат зачитав офіційну відповідь від 26 грудня за підписом головного лікаря державної установи «Національний інститут серцево-судинної хірургії ім. Амосова» Сергія Сіромахи щодо стану здоров'я Корбана.

"Національний інститут серцево-судинної хірургії імені Амосова зазначив: 25. 12.2015 пацієнту Корбану проведено ендопротезування правої коронарної артерії двома стентами з лікувальним покриттям. На теперішній час проводиться консервативна терапія в палаті", - зачитав Шевчук.

Згідно з висновком лікарів, лідер "УКРОПу" на теперішній час потребує постійного консервативного лікування.

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"На даний час пацієнт Корбан потребує нагляду кардіолога", - підкреслив захисник.

Водночас він звернув увагу, що жодна людина не наглядає як кардіолог за Корбаном.

"Питання відносно можливості проведення за участю Корбана слідчих дій відноситься до компетенції судово-медичної експертизи", - сказав Шевчук.

Він наголосив, що до компетенції судово-медичної експертизи належить, зокрема, і експертиза потерпілих, обвинувачених та інших осіб.

"Сьогодні посилання судді Чауса і безпосередньо працівників прокуратури на висновки Амосова і підкладення протоколів допиту свідків, лікарів Амосова, підкладення довідок з Амосова не може вважатися судово-медичною експертизою в розумінні того, що клопотало обвинувачення самостійно про проведення судово-медичної експертизи в Київському бюро судово-медичних експертиз", - наголосив Шевчук.

Адвокат пояснив, що ні прокуратура, ні суд не мають права посилатися на довідки інституту Амосова як на такі, які можуть зафіксувати стан Корбана.

При цьому він наголосив, що інститут ім. Амосова «не є спеціалізованою установою, відповідно до законодавства України, яка може здійснювати судово-експертну діяльність, пов'язану з проведенням судово-медичних експертиз".

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За словами адвоката, у контексті поставленого питання інститут Амосова може встановити медичний діагноз щодо «стану здоров'я пацієнта в області роботи його серця».

"Проте надавати заключення щодо допустимості участі підозрюваного в слідчих та процесуальних діях - інститут не уповноважений", - сказав Шевчук.

Також він додав, що інститут не має можливості надати змістовну відповідь на поставлене питання, оскільки, за його твердженням, професійні знання фахівців інституту стосуються лише окремої галузі медицини, таких як загальне самопочуття, а отже, і можливість особи брати участь в слідчих діях залежить від стану здоров'я в цілому.

"Я ще раз наголошую, що все, що зараз відбувається з Корбаном, знаходиться поза межами судового процесу, адекватного, законного і такого, який передбачений нормами КПК", - наголосив Шевчук.

Разом з тим він нагадав, що 23 грудня слідчий ГПУ Микола Макеєв підписав постанову про проведення судово-медичної експертизи, а 26 грудня слідчий суддя Микола Чаус виніс безпосередньо судове рішення про привід для проведення такої експертизи.

"Але експертиза була розпочата і не завершена досі, тому що Корбана силоміць привезли до суду і розглядають клопотання", - наголосив Шевчук.

Таким чином, він стверджує, що Корбан потребує лікування і не може перебувати у суді доти, доки не завершена судова експертиза.

"Все решта є рішеннями, які є завідомо неправосудні і мають закінчений склад злочину", - резюмував адвокат.