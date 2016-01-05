ГПУ відкрила справу за заявою захисту Корбана щодо втручання в розподільчу систему Апеляційного суду Києва

Про це УНІАН повідомив прокурор Генпрокуратури Владислав Куценко.

“За дорученням генерального прокурора за заявою адвокатів Корбана та одного із суддів Апеляційного суду Києва щодо начебто втручання в розподільчу автоматизовану систему справ, яка б мала призначити склад колегії з розгляду скарги на арешт Корбана, відкрито провадження і відбуваються слідчі дії”, - сказав Куценко.

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Водночас, як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генпрокуратури, генпрокурор Віктор Шокін доручив невідкладно відкрити кримінальне провадження щодо перевірки законності проведення автоматичного розподілу скарги адвокатів Корбана в Апеляційному суді Києва на рішення Дніпровського районного суду столиці про його арешт і тримання під вартою терміном на 60 діб.

"Генеральний прокурор України Віктор Шокін 5 січня доручив внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за результатами розгляду звернення голови Апеляційного суду Києва щодо перевірки законності проведення автоматичного розподілу апеляційної скарги на рішення Дніпровського районного суду про арешт Корбана", - сказано в повідомленні.

Шокін доручив невідкладно провести досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні із залученням фахівців Служби безпеки України.

У повідомленні зазначається, що до ГПУ поступило звернення голови Апеляційного суду Києва Ярослава Головачова, в якому він повідомив, що 30 грудня 2015 року працівники суду згідно з вимогами ст. 35 КПК України апеляційну скаргу адвоката Корбана зареєстрували в автоматизованій системі електронного документообігу та здійснили автоматизований розподіл справи серед суддів, які уповноважені розглядати провадження зазначеної категорії.

"31 грудня до Апеляційного суду Києва надійшли численні звернення захисників підозрюваного Корбана, а також звернення народного депутата Ігоря Луценка про нібито наявність підстав вважати, що під час розподілу вказаної судової справи мали місце дії, пов’язані з втручанням в автоматизовану систему документообігу суду", - зазначається у повідомленні.

Як повідомили у Генпрокуратурі, в листі голови Апеляційного суду стверджується, що до суду надійшло також звернення народного депутата Олександра Грановського, який ставив питання про необхідність проведення перевірки доводів захисників Корбана щодо можливих обставин втручання в автоматизовану систему суду з метою недопущення зловживання даним фактом під час розгляду справи в Апеляційному суді.

"З урахуванням тих обставин, що розгляд судової справи стосовно Корбана набув широкого суспільного резонансу, Генеральною прокуратурою України вжито всіх передбачених законом заходів для перевірки доводів, викладених у вищезазначених зверненнях на предмет законності проведення автоматичного розподілу апеляційної скарги адвоката Корбана на ухвалу слідчого судді Дніпровського райсуду Києва", - стверджується у повідомленні.