ЄС призначив начальника поліції Вільнюса новим главою консультативної місії в Україні

Відповідне рішення було ухвалене в четвер у Брюсселі в рамках засідання Комітету з питань політики та безпеки, повідомляє власний кореспондент УНІАН.

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На цій посаді литовець замінить угорця Кальмана Міжея (Kalman Mizsei) і почне виконувати свої обов'язки у Києві з 1 лютого 2016 року.

Консультативна місія ЄС з реформування сектору цивільної безпеки України була офіційно заснована 1 грудня 2014 року. До її мандату входить підтримка українських державних органів у реформуванні сектору безпеки.

Місія є одним із центральних елементів ЄС у посиленні підтримки української влади після Євромайдану. Вона була заснована після підписання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, яка включає створення поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі у 2014 році.

Робота місії спрямована на зміцнення та підтримку реформ державних органів, таких, як поліція, правоохоронні органи, судова влада в цілому і прокуратура зокрема. Цей процес покликаний відновити довіру українського народу до служб безпеки, які переслідуються за звинуваченнями в корупції та зловживанні службовим становищем.

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До призначення на цю посаду Ланчінскас з січня 2009 року був начальником Вільнюського округу поліції, а до цього - заступником генерального комісара поліції Литви. З 1998 по 2005 рік він обіймав посаду начальника департаменту міжнародного співробітництва та європейської інтеграційної служби Литви при Міністерстві внутрішніх справ, де він також був відповідальним за участь Литви в операціях з підтримання миру та її приєднання до Шенгену.