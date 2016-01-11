Суд переніс на кінець тижня розгляд скарги затриманого у справі Корбана Михайла Кошляка

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила прес-секретар партії УКРОП Євгенія Кравчук.

«Розгляд справи відклали на 15 січня у зв’язку з тим, що до суду не надійшли матеріали справи», - написала вона.

За словами Кравчук, справу розглядала колегія суддів у складі Валерія Лашевича, Дениса Масенка та Віктора Глиняного.

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«Ця сама колегія 5 січня розпочала розгляд апеляції на арешт Геннадія Корбана. Єдина різниця – цього разу на процесі головує Валерій Лашевич, а не Денис Масенко», - наголосила прес-секретар партії.

Окрім того, за її словами, раніше свою "безпристрасність у справі Корбана автоматизована система проявила у Дніпровському райсуді столиці: спочатку вона кілька разів розподіляла справи щодо політика на суддю Миколу Чауса, а потім йому ж віддала і розгляд клопотання прокуратури про продовження терміну тримання під вартою Михайла Кошляка".

Нагадаємо, Михайло Кошляк був затриманий у справі Геннадія Корбана наприкінці жовтня 2015 року. 2 листопада він був заарештований відповідно до рішення Новозаводського районного суду міста Чернігова. 8 грудня Печерський райсуд Києва залишив його під вартою, відхиливши клопотання захисту про зміну запобіжного заходу. А 30 грудня суддя Дніпровського райсуду Микола Чаус задовольнив клопотання прокуратури про продовження терміну його арешту до 27 січня. Таке рішення було винесене незважаючи на те, що розгляд клопотання прокуратури розпочався вже після того, як сплив попередній термін тримання Михайла Кошляка під вартою (він закінчився 29 грудня, о 18.00). При цьому його не відпустили на свободу, а під час судового засідання тримали в «клітці». Крім того, суддя не надав можливості адвокатам висловити свою позицію щодо клопотання сторони обвинувачення.