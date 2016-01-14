Лукашенко доручив силовикам "миттєво розібратися" з бойовиками, що воювали на Донбасі (відео)
Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що жодних бойовиків, що воювали в Україні, в Білорусі "бути не повинно" і доручив силовикам негайно розібратися в ситуації.
Як повідомляє БЕЛТА, цієї теми білоруський лідер торкнувся сьогодні на нараді з нагоди затвердження рішення на охорону державного кордону органами прикордонної служби.
Лукашенко зазначив, що йому відомо, що "деякі так звані сміливі люди, бойовики, які воювали на Донбасі, позують вже в Мінську зі зброєю".
Читайте такожЛукашенко: мінський процес щодо Донбасу послужив скасуванню Заходом санкцій проти Білорусі
Звертаючись до присутніх на нараді, Лукашенко заявив: "Наше ставлення до вояк так званих, які в Україні з тієї чи іншої сторони воювали, ви знаєте. Тому розбирайтеся миттєво разом з міліцією і КДБ".
"Ніяких позерів, ніяких бойовиків в країні бути не повинно", - підкреслив Лукашенко.
Читайте такожЛукашенко у Москві заявив, що Білорусь "по-сусідськи" зацікавлена в мирі на українській землі