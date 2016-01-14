Лукашенко доручив силовикам "миттєво розібратися" з бойовиками, що воювали на Донбасі (відео)

Як повідомляє БЕЛТА, цієї теми білоруський лідер торкнувся сьогодні на нараді з нагоди затвердження рішення на охорону державного кордону органами прикордонної служби.

Лукашенко зазначив, що йому відомо, що "деякі так звані сміливі люди, бойовики, які воювали на Донбасі, позують вже в Мінську зі зброєю".

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Звертаючись до присутніх на нараді, Лукашенко заявив: "Наше ставлення до вояк так званих, які в Україні з тієї чи іншої сторони воювали, ви знаєте. Тому розбирайтеся миттєво разом з міліцією і КДБ".

"Ніяких позерів, ніяких бойовиків в країні бути не повинно", - підкреслив Лукашенко.

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