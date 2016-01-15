Штайнмаєр та Клімкін обговорили у Відні подальше впровадження Мінських угод

Про це йдеться у Twitter Федерального Міністерства закордонних справ Німеччини.

"Штайнмаєр зустрівся з Клімкіним під час засідання Постійної ради ОБСЄ. Розмова щодо подальшого впровадження Мінських угод", - йдеться у повідомленні.

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Водночас, як повідомляє сайт МЗС України, Клімкін на зустрічі із Штайнмаєром висловив повну підтримку пріоритетам діяльності Німецького головування в ОБСЄ у 2016 році, серед яких першочерговим було визначено врегулювання конфлікту на Донбасі.

"Сторони обговорили стан виконання Мінських домовленостей. Українська сторона надала переконливі докази систематичного грубого порушення Мінських домовленостей бойовиками, у т.ч. застосування важкого озброєння, яке мало бути відведене в обумовлені місця. Було наголошено на необхідності забезпечення повного та безперешкодного доступу СММ ОБСЄ на усій непідконтрольній уряду України території, включаючи вздовж українсько-російського державного кордону", - підкреслюється в повідомленні.

Крім того, наголошується, що безперешкодний доступ ОБСЄ до кордону та досягнення повного припинення вогню відіграватимуть важливу роль для просування комплексу питань врегулювання на сході України. Клімкін відзначив потребу у подальшому зміцненні діяльності ОБСЄ зі сприяння врегулюванню конфлікту, а також ефективного поєднання зусиль з іншими міжнародними організаціями, які володіють необхідним досвідом та ресурсами.

Як повідомляв УНІАН, вчора Штайнмаєр після представлення пріоритетів ФРН під час головування в ОБСЄ наголосив, що терористи на сході України не повинні мати ілюзій щодо отримання особливого статусу Донбасу, і Росія повинна вплинути на них у цьому питанні.