Штайнмаєр допускає нове загострення на Донбасі, якщо і далі "тягнути" із законом про вибори

Про це заявив міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр, повідомляє Європейська правда за інформацією чеського видання tyden.

"Коли вони зволікають з виборами, це відкладає перспективи стійкого вирішення конфлікту. І проблема не в тому, що виконання положень Мінських угод розтягується у часі, а в тому що обидві сторони стають все нетерплячішими і росте загроза нової ескалації", - сказав він.

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Штайнмаєр наголосив, що для проведення виборів мають бути створені належні умови, але висловив сподівання, що такі умови можна створити.

На його думку, необхідне якнайскоріше прийняття закону про вибори на Донбасі.

"Вже шість тижнів як в рамках двосторонніх зустрічей і в контактних групах йдуть переговори, щодо усунення перешкод і досягнення компромісу для прийняття закону", - сказав міністр.

Він нагадав, що раніше на різних рівнях було погоджено що закон має бути ухвалений до кінця січня.