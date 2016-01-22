Порошенко оголосив 2017 рік в країні роком Української Революції 1917-21 років

Про це він сказав заступник глави адміністрації президента Ростислав Павленко. «Наступний, 2017 рік оголошений роком Української Революції 1917-21 років. Указ президента «Про заходи з відзначення сторіччя подій Української Революції 1917-21 років» передбачає заходи, які стосуються поширення інформації про події того часу, про вшанування діячів того періоду: Грушевського, Винниченка, Петлюри, встановлення відповідних пам’ятних знаків, наповнення змістом історичних питань», - зазначив Павленко.

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За словами Павленка, більша інформованість суспільства про події української історії є дуже важливою частиною забезпечення національної безпеки держави для того, щоб протистояти міфам, які поширює агресор, міфам «руського міра», зокрема тому, що нібито Українську державу створив Ленін, що нібито вона постала з уламків Радянського союзу, що нібито Сталін об’єднав її в сучасних кордонах.

«Власне події 1917-21 років чітко засвідчують, що український народ висловлював волю до об’єднання у власну державу. Оскільки у 1917 році універсалом Центральної ради проголошувалась незалежність, а у 1919 році укладено акт злуки між УНР та ЗУНР», - додав Павленко.

У свою чергу голова Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович зауважив, що «події 1917-21 років говорять нам про рішучість нашого народу, про його постійне бажання, попри відсутність держави, здобути цю державу. Про це надзвичайно важливо говорити саме тепер, зважаючи на ті посили російської пропаганди, що нібито Україна є «випадковою державою».