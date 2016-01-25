Розгляд скарги на тримання Корбана під вартою можуть вкотре перенести - суддя

Розгляд апеляційної скарги захисту члена політичної ради партії "Українське об'єднання патріотів - УКРОП" Геннадія Корбана на рішення Дніпровського районного суду столиці про тримання його під вартою можуть вкотре перенести.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив суддя Денис Масенко.

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Суддя звернув увагу, що адвокат Олександр Мірошник подав суду доповнення до апеляційної скарги на 15 аркушах, які надійшли до колегії суддів безпосередньо перед початком сьогоднішнього судового засідання.

"Колегія суддів не мала можливості з ними ознайомитися, а також сторона обвинувачення не знайома з цими документами", - сказав Масенко.

Окрім того, суддя повідомив, що захисники Корбана неодноразово звертали увагу на порушення умов Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод стосовно невідповідності зали судових засідань. У зв'язку з цим суд направляв листа до Державної судової адміністрації. "Поки що відповіді на цей лист немає, але за тою інформацією, яку на сьогодні колегія суддів має, для приведення зали судових засідань у відповідність до вимог конвенції потрібно приблизно один тиждень", - сказав Масенко.

Прокурор Олександр Голінченко висловив думку, що з метою непорушення конвенції можна відкласти розгляд апеляційної скарги.

Довідка УНІАН. Корбан був затриманий 31 жовтня 2015 року у Дніпропетровську. Згодом силовики перевезли його до Києва.

Печерський райсуд Києва виніс рішення про домашній арешт Корбана на два місяці - по 31 грудня 2015 року.

Водночас 28 грудня суддя Дніпровського райсуду столиці Микола Чаус задовольнив клопотання прокуратури про взяття Корбана під варту терміном на 60 діб.

При цьому суддя не врахував аргументів захисників про те, що Корбану 25 грудня в Інституті ім. Амосова зробили операцію - подвійне стентування, і він має перебувати в медичному закладі під наглядом лікарів.

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Адвокати подали апеляцію на рішення Дніпровського райсуду столиці про взяття Корбана під варту. Розгляд апеляції розпочався 5 січня.

15 січня Корбана виписали з Інституту ім. Амосова і перевели до слідчого ізолятора Служби безпеки України.

23 січня на засіданні політради партії «УКРОП» головою політради замість Корбана тимчасово було обрано голову секретаріату партії Дениса Борисенка.