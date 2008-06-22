Великі агрохолдинги не мають права на бюджетну підтримку

Голова Комітету з питань аграрної політики і земельних відносин Микола ПРИСЯЖНЮК вважає, що потужні агрохолдинги, які створюють монополії, не повинні одержувати бюджетної підтримки.

Про це УНІАН повідомила прес-служба комітету.

«Дві потужні компанії на ринку курячого м`яса – «Гаврилівські курчата» і «Наша Ряба» - одержують сьогодні надприбутки, оскільки використали дефіцит курятини на внутрішньому і зовнішньому ринках, і встановили надвисокі ціни, – відзначив М.ПРИСЯЖНЮК. - Ці дві потужні компанії практично весь період свого становлення одержували щорічно від держави основні кошти для виробництва – потужні фінансові ресурси у вигляді дотацій і компенсацій».

На думку голови комітету, «потужні фінансові і агропромислові компанії, які створюють монополії, не мають права на бюджетну підтримку». «Бюджетна політика повинна спрямовувати на підтримку розвитку соціальної інфраструктури села, підтримку дрібного виробника, фермера, але не у вигляді дотацій, субсидій, субвенцій, а у вигляді створення оптових ринків, у вигляді створення і перебудови складів для зберігання сільськогосподарської продукції, у вигляді створення заготівельних контор, у вигляді консалтингу, у вигляді дорадчих компаній, які б надавали інформацію, а також через Укрлізинг, який міг би комплексно надавати в користування і ферми, і свиноферми, і теплиці», - підсумував М.ПРИСЯЖНЮК.

Він висловив занепокоєння даною ситуацією, прогнозуючи загрозу продовольчій безпеці України, якщо «державні інституції, зокрема Міністерство аграрної політики, не реагуватиме на ситуацію».