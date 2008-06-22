Ющенко їде до Португалії

Президент України Віктор ЮЩЕНКО 23–24 червня здійснить офіційний візит до Португалії.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Глави держави, головна тема візиту – посилення економічної співпраці з Португалією та Європейським Союзом в цілому і відпрацювання різних механізмів такої співпраці.

У ході візиту відбудуться переговори Президента України В.ЮЩЕНКА з Президентом Португальської Республіки Анібалом Каваку СІЛВОЮ, прем`єр-міністром країни Жозе СОКРАТЕШЕМ та представниками політичних партій, представлених у парламенті.

Окремо йтиметься про заручення подальшою підтримкою з боку Португалії європейської та євроатлантичної інтеграції України.

Також однією з тем візиту буде посилення соціального захисту українських громадян у Португалії. В.ЮЩЕНКО візьме участь у заходах в Муніципальній палаті Лісабону, зустрінеться з представниками української громади.