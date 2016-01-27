Порошенко: кіберпростір перетворився наполе боротьби за незалежність України

Про це заявив президент Петро Порошенко на засіданні РНБО. «Кіберпростір зараз перетворився на ще одне поле протистояння і боротьби за незалежність держави. Різноманітні спроби порушення штатного режиму функціонування національних ресурсів, використання кіберпростору для шпигунства, несанкціонованого доступу до інформації, спроби використати кібератаки для досягнення політичних цілей – це лише одна невеличка частина того, з чим вже зіткнулась Україна від самого початку російської агресії», – цитує слова президента його прес-служба.

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Порошенко нагадав про атаки хакерів на енергетичні об’єкти, зокрема, на «Прикарпаттяобленерго» й інші підприємства, внаслідок чого без електроенергії залишилися 80 тис. споживачів. Причиною аварії стало втручання сторонніх осіб у роботу автоматичної системи контролю та управління енергообладнанням.

Як повідомляв УНІАН, РНБО під головуванням президента України розглядає три питання, які пов'язані з гібридною війною з боку Росії, а саме – проект державного оборонного замовлення на 2016 рік, нове військово-адміністративне районування України та Стратегію кібербезпеки України.