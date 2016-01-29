Порошенко: війна не є причиною відсутності реформ

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні на відкритті лікувального корпусу Володимирецької центральної районної лікарні у смт Володимирець на Рівнещині.

Читайте такожПорошенко очікує безвізовий режим з ЄС у середині 2016 року в разі ухвалення необхідних законів

«Це не означає, що війна – це причина відсутності реформ. Саме тому ми започаткували фантастичну реформу, яка називається децентралізація. Це означає, що не треба більше їздити у Київ з торбами і питати дозволу, як жити в територіальних громадах», - заявив Петро Порошенко.

«Децентралізація – це не просто декларація про те, що територіальним громадам надається право вирішувати, як їм жити далі, а це й ще грошове забезпечення реформ», - переконує Порошенко.