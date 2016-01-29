Гройсман: цей парламент ще дуже далекий від позачергових виборів

Про це він сказав в інтерв’ю телеканалу «Рада».

За словами Гройсмана, чутки про можливі дострокові вибори до Верховної Ради спрямовані на дестабілізацію. «Запускають для певної дестабілізації, в тому числі серед депутатів Верховної Ради, питання про те, що можуть бути дострокові вибори», - зазначив спікер.

Водночас, як наголосив Гросман, «я вважаю, що цей парламент, який здатний приймати рішення, ще дуже далекий від позачергових виборів. Дуже далекий».

Читайте такожПрезидент проти дострокових виборів парламенту – Кононенко

При цьому він висловив думку, що «в рамках коаліції, в рамках взаємодії між фракціями ще багато резервів невикористаних». Гройсман вважає, що питанням дострокових виборів не потрібно нікого шантажувати.

Голова ВР наголосив на необхідності переформатування уряду. При цьому він підкреслив: «Дуже важливо не просто змінити одне прізвище на інше, а дуже важливо змінити прізвище під програму дій».

Як повідомляв УНІАН, раніше Гройсман заявляв, що дострокові парламентські вибори можуть спричинити загострення і дестабілізацію ситуації в країні.