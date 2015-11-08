Гройсман заявив, що дострокові вибори можуть викликати дестабілізацію ситуації в Україні

Дострокові парламентські вибори можуть спричинити загострення і дестабілізацію ситуації в країні.

Як повідомили УНІАН у прес-службі парламенту, про це заявив голова Верховної Ради України Володимир Гройсман, відповідаючи на запитання журналістів у Житомирі.

Читайте такожГройсман прокоментував "побиття" Кужель в Раді

«Я думаю, що питання позачергових виборів до Верховної Ради зараз не стоїть на порядку денному. Позачергові вибори можуть стати ще одним кроком до загострення і дестабілізації ситуації в країні», - зазначив Гройсман.

Він також зауважив, що процес взаємодії у парламенті є достатньо складним, але «в рамках коаліції є резерви, щоб побудувати якісну роботу».

«Думаю, що у всіх сьогодні є можливості запропонувати суспільству чіткий план дій на наступний рік і взяти на себе відповідальність у рамках чинної коаліції і чинної Верховної Ради», - наголосив Гройсман.