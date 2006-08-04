Депутати переголосовують за кандидатуру Стецюка
16:18, 04 серпня 2006Політика
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Пропозицію вніс Мороз
Голова Верховної Ради України Олександр МОРОЗ пропонує депутатам повторно проголосувати за кандидатуру Петра СТЕЦЮКА на посаду судді Конституційного Суду.
Як зауважив голова лічильної комісії Ярослав СУХИЙ, в ході голосування не були обрані всі п’ять суддів КС, і тому запропоновано винести на повторне голосування кандидатури, які не набрали необхідної кількості голосів.
У свою чергу, О.МОРОЗ запропонував внести на розгляд парламенту лише одну кандидатуру - Петра СТЕЦЮКА, який набрав найбільше голосів серед тих кандидатів, які брали участь у таємному голосуванні. Цю пропозицію підтримали 275 депутатів з 300, зареєстрованих у залі.
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