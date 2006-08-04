Депутати переголосовують за кандидатуру Стецюка

Голова Верховної Ради України Олександр МОРОЗ пропонує депутатам повторно проголосувати за кандидатуру Петра СТЕЦЮКА на посаду судді Конституційного Суду.

Як зауважив голова лічильної комісії Ярослав СУХИЙ, в ході голосування не були обрані всі п’ять суддів КС, і тому запропоновано винести на повторне голосування кандидатури, які не набрали необхідної кількості голосів.

У свою чергу, О.МОРОЗ запропонував внести на розгляд парламенту лише одну кандидатуру - Петра СТЕЦЮКА, який набрав найбільше голосів серед тих кандидатів, які брали участь у таємному голосуванні. Цю пропозицію підтримали 275 депутатів з 300, зареєстрованих у залі.