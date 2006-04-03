Підрахунок голосів пройшов з порушеннями

Виявлені порушення під час підрахунку голосів виборців після голосування 26 березня не дають підстав вимагати повного перерахунку голосів по виборах до Верховної Ради України.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідний підсумковий звіт Комітету виборців України сьогодні на прес-конференції у Києві оприлюднив голова КВУ Ігор ПОПОВ.

Він зауважив, що у кожному конкретному випадку при наявності скарг від спостерігачів або членів комісій щодо порушень під час підрахунку голосів суд може зобов’язати відповідну дільничну виборчу комісію провести перерахунок на цій окремій дільниці.

І.ПОПОВ наголосив, що голосування по виборах народних депутатів України і до місцевих рад пройшло у вільній та прозорій обстановці, фактів тиску на виборців, членів комісій, ЗМІ, спостерігачів, за незначним винятком, не зафіксовано. Бюлетені, вкинуті до виборчих скриньок, відобразили волевиявлення українських виборців.

Водночас, за його даними, процес підрахунку голосів після голосування 26 березня пройшов з порушеннями процедурних норм, особливо це стосується процедури передачі документів до окружних і територіальних виборчих комісій, а також уточнення протоколів ДВК. За словами І.ПОПОВА, усе це створювало умови для зловживань під час підрахунку голосів і дало підстави для численних оскаржень результатів голосування, проте достатніх доказів, які б вказували на порушення, що вплинули на результати голосування по виборах до ВР, немає. Водночас мали місце порушення, які вплинули на результати окремих місцевих виборів.

І.ПОПОВ констатував, що кілька ТВК уже визнали недійсними результати місцевих виборів або оголосили перерахунок голосів. У багатьох інших випадках скарги перебувають на розгляді у виборчих комісіях і судах. Судові процеси та апеляції можуть затягнути на місяці оголошення результатів та початок роботи новообраних рад.

Він також оприлюднив рекомендації КВУ за підсумками спостереження: Центрвиборчкому, усім окружним і територіальним виборчим комісіям оприлюднити результати голосування по всіх дільницях у кожному відповідному окрузі, для можливості звірки з даними, які є у розпорядженні штабів партій (блоків); провести перерахунок голосів по тих виборчих дільницях, де є скарги спостерігачів щодо порушень під час підрахунку голосів, а також по тих дільницях, протоколи про результати голосування з яких викликають сумніви; у майбутньому проводити парламентські та місцеві вибори окремо; розпочати процес створення Єдиного реєстру виборців з урахуванням попереднього досвіду і тих проблем, з якими стикнулися при формуванні списків виборців на цьогорічних виборах; уніфікувати виборче законодавство шляхом створення і прийняття Виборчого кодексу. Також КВУ пропонує надати громадським організаціям України право вести спостереження за місцевими виборами.