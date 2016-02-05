Яценюк заявляє, що Абромавичус "під захистом" "Народного фронту" і уряду

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час Години запитань до уряду в парламенті.

"Я присічу будь-які спроби зараз пробувати тиснути на Абромавичуса або вчиняти проти нього незаконні дії. Цей міністр під захистом моєї фракції і уряду", - сказав Яценюк.

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Як повідомляв УНІАН, 3 лютого Абромавичус заявив, що вирішив подати у відставку з посади міністра економічного розвитку і торгівлі України.

Згідно із заявою міністра, таке рішення він прийняв у зв'язку з політичним тиском з боку першого заступника голови фракції «БПП» Ігоря Кононенка та Адміністрації президента.