"Батьківщина" і "Самопоміч" відмовилися працювати з урядом Яценюка

Про це після ради коаліції за участю прем'єра заявив заступник голови "Батьківщини" Сергій Соболєв, передає "Українська правда".

"Кожна фракція висловилася, чи готова вона працювати з цим урядом. Виходячи з відповіді, ні фракція "Батьківщина", ні фракція "Самопоміч" з цим прем'єром працювати не буде", - зазначив він.

"Ясно, що "Народний фронт" заявили, що вони будуть працювати з цим прем'єром, "Блок Петра Порошенка" вимагає переформатування уряду, тоді вони готові працювати з цим прем'єром", - зазначив Соболєв.

Він також повідомив, що якщо Яценюк залишиться прем'єром, "Батьківщина" не буде пропонувати свої кандидатури в Кабмін.

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"Ми заявили, що в разі, якщо залишається цей прем'єр і економічна політика, ми в уряд не підемо", - наголосив Соболєв.

"Обговорювалося також питання, чи готовий "Народний фронт", якщо піде Арсеній Яценюк, продовжувати працювати в коаліції. Відповідь вперше не була настільки категоричною. Вони сказали, що будуть думати, виходячи із ситуації", - наголосив депутат.

Він також повідомив, що Яценюк ще раз запрошений на засідання ради коаліції в понеділок.

Водночас голова фракції НФ Максим Бурбак заявив, що уряду потрібно дати працювати.

"Фракція НФ підтримує те, що в четвер заявили в уряді, що треба припинити цю істерію довкола відставки уряду і дати людям нормально працювати й впроваджувати реформи", - сказав Бурбак.