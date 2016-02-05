Абромавичус пропонує Яресько очолити уряд - ЗМІ

Про це він заявив в інтерв'ю Associated Press.

Відставка Абромавичуса викликала дуже гостру реакцію з боку ділових кіл та дипломатичного співтовариства, як в Україні, так і в країнах «Великої сімки». Свою стурбованість щодо ситуації в українському уряді ситуацією висловили представники Держдепартаменту США і ключового кредитора України - Міжнародного валютного фонду.

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«Всі згодні з тим, що після такого «холодного душу» (викликаного відставкою Абромавичуса - УНІАН), з'явилася можливість вимагати від політичних еліт прискорення реформ. Ми або в двох кроках від прориву, або в двох кроках від провалу», - сказав Абромавичус, підкреслюючи, що уряд має очолити Наталія Яресько, оскільки у неї "немає темних зв'язків з українськими олігархами".

Як повідомляв УНІАН, 3 лютого Абромавичус заявив, що вирішив подати у відставку з посади міністра економічного розвитку і торгівлі України. Таке рішення він прийняв у зв'язку з політичним тиском з боку першого заступника голови фракції «БПП» Ігоря Кононенка і Адміністрації президента. Абромавічус підкреслив, що його рішення остаточне і не підлягає перегляду в існуючих умовах.