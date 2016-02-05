Порошенко хоче змінити закон про заочне правосуддя для покарання винних у розстрілі на Майдані

Про це повідомляє прес-служба глави держави за підсумками його зустрічі з головою Служби безпеки України Василем Грицаком і генеральним прокурором Віктором Шокіним, які відзвітували про нововиявлені важливі обставини у слідстві по розслідування злочинів проти Майдану.

Президент підкреслив, що всі винні у розстрілі "майданівців" обов'язково повинні бути притягнуті до відповідальності, в тому числі і ті, хто віддавали злочинні накази.

За його словами, представлені сьогодні СБУ і Генпрокуратурою матеріали "істотно збільшують доказову базу для притягнення до відповідальності конкретних посадових осіб, причому не лише тих, хто вбивав з цієї зброї українських героїв".

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"Ми можемо зараз простежити і тих, за чиїм наказом цю зброя було видано, - замовників і організаторів вбивств, що істотно покращує доказову базу", - сказав Порошенко.

У зв'язку з цим президент зазначив, що наполягатиме, щоб Верховна Рада на найближчий сесії внесла зміни в закон про заочне правосуддя, для того щоб всі винні були покарані.