Хлібопекарі вважають, що уряд розпоряджається чужими прибутками

45% хлібопекарських підприємств України працюють зі збитками, середня рентабельність у випіканні хліба становить –1%. Як заявив сьогодні на прес-конференції в УНІАН президент ради об’єднання «Укрхлібпром» Олександр ВАСИЛЬЧЕНКО, це все – наслідок жорсткого адміністративного регулювання галузі.

Водночас він наголосив, що в Києві ціни на хліб з 2006 року не переглядалися, хоча всі складники його собівартості зросли. «Сьогодні ціни на хліб в Києві – найнижчі в Україні. Наприклад, якщо батон в столиці коштує 1,40 грн., то його середня ціна по Україні – 2,32 грн. Наймасовіший сорт хліба «Український» у Києві коштує 1,82 грн. за кг, а в середньому в країні – 2,80 грн.», – наголосив він.

Васильченко підкреслив, що Київ – це єдиний в державі регіон, де місцевий бюджет компенсує виробнику його затрати.

«На жаль, сьогодні в нас немає чітко вираженої позиції уряду до такої соціально важливої галузі як хлібовипікання, – зауважив президент ради об’єднання «Укрхлібпром». – Для нашої галузі нам потрібні чіткі правила гри. Потрібно чітко визначити предмет регулювання, визначити що входить до поняття «соціальний хліб». Також, вважає О.ВАСИЛЬЧЕНКО, необхідно встановити рівень рентабельності для масових сортів хліба, які підлягають регулюванню, на рівні 15%. Усі знають, що ціна формується з рентабельності, торгівельної надбавки, а також ПДВ. Склалася ситуація, коли уряд розпоряджається чужими прибутками, регулює рентабельність і торгівельну надбавку, але не хоче поступитися своїм податком на додану вартість, який станвоить 20 % вартості продукту».

О.ВАСИЛЬЧЕНКА підтримала голова профспілки працівників агропромислового комплексу Ольга ЛОПАТА. «Справді, – сказала вона, – зараз гарячий хліб купити не так легко, як раніше. Якщо хлібопекарську галузь визначили як стратегічну, то давайте до неї ставитися як до стратегічної».

«Колись у галузі хлібопекарської промисловості працювало близько 9 тисяч робітників, колектив був стабільний. На підприємствах працювали сімейні династії, – згадує вона. – Сьогодні збитковість виробництва привела галузь до глибокої кризи, що зумволює велику плинність кадрів. За поточний неповний рік з підприємств Києва звільнилося близько 1800 чоловік. Середній вік працівників – 50–55 років. Багато з них проживає в гуртожитках по 25–30 років. Їм на зміну приходять не завжди професійні кадри, що значно впливає на якість хліба».