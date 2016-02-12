Посли G7 про боротьбу з корупцією в Україні: слова повинні перетворитися на конкретні дії

Посли G7 підтримують заяву про засади публічної політики, задекларованих урядом 11 лютого, в тому числі – про нульової терпимості до корупції. Про це йдеться в їх спільній заяві, опублікованій на сайті посольства Японії.

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"Ми вважаємо, що для виконання цього ще багато чого потрібно зробити. Слова повинні перетворитися на конкретні дії", - підкреслюється в заяві.

При цьому дипломати заявили про свою готовність підтримати Україну у проведенні реформ і продовжити працювати разом з українською владою на благо народу.

Також у G7 закликали об'єднатися Кабмін, Раду та Адміністрацію президента, додавши, що будуть і надалі підтримувати "сильний, єдиний і орієнтований на реформи уряд".

Як повідомляв УНІАН, після заяв очільниці МВФ про можливе припинення співпраці з Україною у зв'язку з відсутністю результатів боротьби з корупцією та уповільненням реформ між Порошенком і Лагард відбулася телефонна розмова.

Джерела, близькі до переговорів з МВФ, відзначали, що меморандум про реформи за програмою МВФ може бути підписано і відправлено до Вашингтону після 16 лютого - дати звіту уряду у Верховній Раді.

Перед цим уряд ухвалив програму діяльності Кабінету міністрів України, базові цілі та принципи публічної політики (плану дій Кабінету міністрів України на 2016 рік).

«Це повинен бути наш спільний план між урядом, парламентом і президентом, як реально проводити реформи в країні», - наголосив прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк на першому відкритому для ЗМІ засіданні уряду 11 лютого.

Основа цього плану, підкреслив глава уряду, - 379 дуже конкретних, предметних рішень, які повинен прийняти Уряд разом з парламентом і президентом: «Закон, акт, постанова, мета прийняття і наслідок цього прийняття – це є основа нашого плану дій».

Водночас Яценюк підкреслив, що виконання плану дій «можливе тільки тоді, коли ми як український уряд, парламент і президент чітко виголошуємо принципи, на яких ми здатні далі продовжувати реформи в країні».

На позачерговому засіданні Кабінету міністрів України 4 лютого, нагадав він, уряд оголосив принципи, що є невід'ємною частиною програми діяльності уряду на наступний рік: «Це базові принципи, на яких Уряд готовий далі продовжувати свою роботу і на яких уряд готовий далі проводити складні, непопулярні, але правильні реформи».