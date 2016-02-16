Гучна відставка Каська: екс-заступник Шокіна вже забрав трудову книжку

Про це розповів помічник генпрокурора Владислав Куценко, передає "Українська правда".

"Каско у вівторок прийшов до департаменту кадрів, розписався на наказі про звільнення, забрав трудову книжку і здав посвідчення працівника прокуратури", – розповів Куценко.

Він також додав, що після цього Каську закрили доступ до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань.

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Наказ про звільнення Каська підписав заступник генпрокурора Віктора Шокіна Юрій Севрук, оскільки самого генпрокурора не було на роботі.

Як повідомляв УНІАН, Касько вирішив звільнитися з органів прокуратури. "Останньою краплею став черговий перерозподіл обов'язків у Генпрокуратурі України. Шокін забрав у мене всі функції й інструменти вести і контролювати справи, над якими починала працювати наша команда, в тому числі і у справі так званих "діамантових прокурорів". Однак причини того, чому в Генеральній прокуратурі більше неможливо і безглуздо працювати - вони значно глибші", - заявив він.