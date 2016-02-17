Яценюк: ВР має завтра ухвалити необхідні "безвізові" закони без жодної політичної дискусії

Про це він сказав сьогодні під час урядової наради, повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну.

«Тут взагалі не може бути ніякої політичної дискусії. Це те, за що боролися українці на Майдані, це наша європейська мрія. І реальний крок для досягнення такої європейської мрії – це запровадження безвізового режиму», - підкреслив Яценюк.

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Він нагадав, що уряд підготував всі необхідні законопроекти, президент вніс ці закони до парламенту.

Глава уряду також підкреслив, що декілька тижнів тому під час засідання парламенту, коли ці закони голосувалися в першій редакції, були проведені вилучення, які не відповідають директивам Європейського Союзу.

«Тому треба зараз знову повернутися до цього законодавства, яке внесене до парламенту. І завтра необхідна процедура позитивного голосування. Той, хто голосує за закони про запровадження безвізового режиму в Україні, - це є дійсно проєвропейські демократичні сили», - наголосив він.

«Настав час прибрати штучну політичну істерію, перестати боротися за владу, а всім об'єднатися в реальній боротьбі за успішну країну», - додав Яценюк.