Право керувати комісіями Київради "роздали" по квотах (список)

Київська міська рада затвердила склад та чисельність своїх постійних комісій, яких у цьому скликанні утворено 14 (у минулому скликанні було 16).

Як передає кореспондент УНІАН, за запропонований на затвердження проект відповідного рішення проголосували 98 із 113 присутніх в сесійній залі депутатів міської ради.

Згідно з документом представники фракції Блоку Черновецького очолюють 5 постійних комісій, фракції БЮТ – 4, фракції Блоку Литвина – 2, представники Блоку Катеринчука – 1, а також по одній комісії очолюють представники фракції Партії регіонів та фракції Громадський актив Києва.

Відповідно до прийнятого рішення створено постійні комісії: з питань бюджету та соціально-економічного розвитку (у складі 15 осіб, голова комісії Роман ЯРОШЕНКО від Блоку Катеринчука); з питань земельних відносин, містобудування та архітектури (у складі 19 депутатів, голова – Олексій ЄВЛАХ від Блоку Черновецького); з питань власності (у складі 11 осіб, голова – Володимир ДЕЙНЕГА від Партії регіонів); з питань житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу (у складі 7 осіб, голова – Юрій БОНДАР від ГАК); з питань промисловості, інноваційної та регуляторної політики (у складі 7 осіб, голова – Ігор ШОВКУН від Блоку Литвина); з питань торгівлі, підприємництва, громадського харчування та послуг (у складі 7 осіб, голова – Василь СЕНЧУК від БЮТ); з питань охорони здоров’я та соціального захисту (у складі 7 осіб, голова – Алла ШЛАПАК від Блоку Черновецького).

Крім того, затверджено постійну комісію з питань місцевого самоврядування, регіональних, міжнародних зв’язків та інформаційної політики. До складу якої увійшли 7 депутатів і очолив її Олег КАЧКАН від Блоку Черновецького. У цьому скликанні представник Блоку Черновецького також очолюватиме постійну комісію з питань екологічної політики. До її складу увійшли 9 осіб, голова - Олександр ГАВРИЛЕНКО. Ця ж політична сила в Київраді очолює постійну комісію з питань правопорядку, регламенту та депутатської етики. Її головою призначено Віталія ПАВЛИКА (у складі 6 осіб). Постійну комісію з питань транспорту та зв’язку (у складі 8 депутатів) очолив представник БЮТ Дмитро ОЛІЙНИК. БЮТ також передано під головування постійні комісії з питань культури та туризм (5 депутатів у складі) та з питань сім’ї, молоді та спорту (6 осіб). Головами цих комісій відповідно стали Олександр БРИГИНЕЦЬ та Віктор НАУМКО. Також в Київраді створено постійну комісію з питань освіти та науки, до складу якої увійшли 5 депутатів і яку очолив представник Блоку Литвина Валерій ПОНОМАРЕНКО.

Згідно із складом комісій в них введено нові посади, зокрема найбільші за чисельністю мають посаду першого заступника голови комісії, чого раніше не було. Також в комісіях призначено не по одному, а по два заступники голови.

Свою незгоду із запропонованим проектом рішення про комісії Київради висловила лише фракція Блоку Віталія Кличка, а лідер БЮТ Олександр ЗІНЧЕНКО зазначив, що цей документ погоджений з ними і фракція його вважає компромісним.

Сьогодні на сесії також було прийнято регламент роботи нової Київради, який підтримали також 98 із 113 депутатів.