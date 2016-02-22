Посольство України в Польщі назвало "недружнім жестом" показ антиукраїнського фільму про Євромайдан

Про це повідомляється на сторінці Посольства України в Республіці Польща у Facebook.

"Найбільш болюче те, що цей фільм польський телеканал "приурочив" другій річниці Революції Гідності", - йдеться в повідомленні.

"Хочемо звернутися до усіх глядачів телеканалу "TVN24", введених цим фільмом в оману. Два роки тому українці на Майдані пішли під кулі, захищаючи європейські цінності, честь і гідність народу, право обирати своє європейське майбутнє. І сьогодні вони продовжують жертвувати життям, щоб утвердити незалежність України та зупинити імперські апетити російського агресора, які загрожують демократичному світу, у тому числі Польщі", - повідомили в посольстві.

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"Віримо, що польський народ, який за роки своєї історії навчився цінувати правду і виявляти підступну брехню, дасть гідну оцінку цьому фільму, а також самому факту його показу на телеканалі TVN24", - наголошується в повідомленні.

У дипломатичному відомстві зазначили, що очікують пояснення від редакції телеканалу TVN24, "чому з безлічі існуючих об'єктивних картин про події Майдану було обрано саме цей брехливий витвір проросійської пропаганди, який ображає пам'ять про Героїв Революції Гідності".

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"Просимо також в подальшому проявляти обачливість та не підігравати тим силам, які виступають не лише проти європейської України, але й проти європейської Польщі та дружніх українсько-польських відносин", - йдеться в повідомленні.

Заява Посольства України в Республіці ПольщаПосольство України у Польщі розчароване недружнім жестом польського телека... Posted by Посольство України в Республіці Польща/The Embassy of Ukraine in Warsaw on Sunday, February 21, 2016

Як повідомляв УНІАН, польський телеканал TVN24 сьогодні показав скандальний і маніпулятивний французький фільм «Маски революції» про Євромайдан.

Нагадаємо, фільм «Маски революції» вперше був показаний в ефірі французького телеканалу Canal+ на початку лютого. Проти показу фільму протестували українська громадськість та Посольство України у Парижі. У заяві посольства говорилося, що «Маски революції» - це документальний фільм, знятий у стилі теорії змови та російської пропаганди, дезінформує європейців про події в Україні взимку 2013-2014 рр. та є неповагою до людей, які загинули в ім’я демократичного майбутнього своєї країни.