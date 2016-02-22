Штайнмаєр назвав ключовою наступну зустріч "нормандської четвірки" у Парижі

Міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр вважає, що зустріч "нормандської четвірки" на рівні глав МЗС у Парижі 3 березня стане ключовою, де будуть засвідчені певні успіхи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив у ході зустрічі з прем'єр-міністром України Арсенієм Яценюком і міністром закордонних справ Франції Жан-Марком Еро сьогодні в Києві.

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"Ми співпрацюємо для реалізації Мінських домовленостей, і немає зараз поки причин бути задоволеними прогресом, якого ми досягли за 12 місяців. Але з іншого боку, поки ми не бачимо іншої альтернативи процесу реалізації цих домовленостей", - сказав Штайнмаєр.

"Ми зараз досягаємо прогресу на рівні міністрів, ми зустрічаємося в Парижі 3 березня. Це буде, я думаю, вирішальна ключова зустріч, де ми засвідчимо, що якихось успіхів було досягнуто в плані довіри нашому мирному процесу", - підкреслив глава МЗС Німеччини.

Яценюк, у свою чергу, зазначив, що Євросоюз завжди підтримував український народ у важкі часи, особливо Німеччина та Франція протягом останнього часу.

"Ми вважаємо, що лише зберігаючи нашу єдність, ми зможемо протистояти російській агресії", - сказав глава українського уряду.

Він також заявив, що Україна сподівається на позитивне рішення ЄС щодо безвізового режиму.

Як повідомляв УНІАН, в останній раз глави МЗС України, Німеччини, Франції та Росії проводили зустріч 13 лютого в Мюнхені.

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Тоді глава МЗС України Павло Клімкін заявив, що на переговорах не було досягнуто конкретних результатів, оскільки вони були «підготовчими до проведення повноформатних». Зокрема, він пояснив, що ці переговори стали "підготовчими" через відсутність чинного міністра закордонних справ Франції (глава МЗС Франції Лоран Фабіус перед цим подав у відставку).