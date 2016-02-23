46% українців проти дострокових парламентських виборів, 42% "за" - опитування

Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчать результати опитування, проведеного Інститутом ім. Горшеніна з 8 по 17 лютого.

Презентуючи результати опитування, експерт інституту Людмила Четвертухіна зазначила, що відповідно до опитування, 42,3% виступає за проведення дострокових виборів, з них точно “за” - 23%, а 19,3% - “скоріше “за”.

Читайте такожПорошенко залишається лідером президентських симпатій, Тимошенко - на другому місці - опитування

В той же час 46,2% вважають недоцільним проведення таких виборів, з них 17,9% дали відповід про їх доцільність “скоріше “ні”, а 28,3% - “точно “ні”.

11,5% опитаним було важко відповісти на це запитання.

Віце-президент Інституту Горшеніна Олексій Лещенко наголосив, що результати дослідження показують, що дострокові вибори до парламенту партіям коаліції зараз не вигідні, оскільки рейтинги показують, що якщо їх провести зараз, то вони отримають набагато нижчий результат.

Читайте також"Самопоміч" перемогла б на виборах до ВР, БПП скотився на 6 місце - опитування