Нові вибори дадуть МВФ та іншим кредиторам підстави припинити допомогу Україні – ЗМІ

У разі оголошення нових виборів кредитори, на зразок Міжнародного валютного фонду, Єврокомісія, а також велика кількість країн, отримають переконливі аргументи для того, щоб зупинити фінансову й економічну допомогу на період політичної нестабільності в країні. Про це йдеться в статті DW, яку цитує Цензор.НЕТ.

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Незвично, коли дипломати публічно висловлюють занепокоєння щодо майбутнього країни. Міністри закордонних справ Німеччини і Франції зробили це в бік України досить чітко і відверто. Штайнмайер і Жан-Марк Еро наполягають, щоб Україна повернулася до процесу проведення реформ. Раніше у спільній статті, що вийшла в одній з провідних німецьких газет, вони роз'яснили, що саме стоїть зараз в Україні на кону.

Потім, під час прес-конференції в Києві, німецький і французький міністри в черговий раз закликали українських політиків продовжити розпочатий процес реформ. Вони застерегли від наслідків, які можуть настати, якщо цей курс зазнав поразки. Обидва міністри, як і європейська громадськість, нині схвильовано стежать за тим, як політична еліта в Україні руйнує сама себе і потопає у внутрішніх суперечках. Таким чином, країна все більше наближається до політичного й економічного колапсу.

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Досі державному суверенітету України загрожує зовнішня агресія. Мінський мирний процес топчеться на одному місці. Незважаючи на офіційно проголошений режим припинення вогню, на Донбасі та в подальшому лунають постріли. Тобто навіть цей перший пункт мінських домовленостей не виконується у повній мірі. При цьому ніякої альтернативи мінським домовленостей немає. Зараз ця угода - єдиний відомий спосіб політичним шляхом припинити війну, яку Україна не може виграти, поки військову підтримку бойовикам на Донбасі надає Росія.

До цього додається важкий доморощений внутрішньополітичну кризу. Безвідповідальні політики з боку опозиції, і провладних фракцій штовхнули країну в новий хаос. У політичному сенсі держава стала практично некерованою. А на міжнародному рівні такий партнер фактично нікому не потрібен.

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Як і раніше, політика в Україні керується особистими владними інтересами і ляльководами з-за лаштунків. Ці особи зловживають, насамперед, парламентом, перетворюючи його в майданчик для лобіювання своїх інтересів. Сюди належать, зокрема, олігархи та багатії, які спільно з політиками вже роками домінують у країні. Як і в Росії, закон для цих осіб фактично не діє. У той же час націоналісти та інші праві сили намагаються з допомогою недемократичних кроків і нетолерантних ідеологій направити українську політику на такий особливий шлях в Європі, який її дійсно ізолює.

Криза вже досить сильно нашкодила чинному прем'єр-міністру Арсенію Яценюку і президенту Петру Порошенку. Однак, незважаючи на це, зараз, в пошуках політичного виходу з кризи, відповідальність на себе повинні взяти і вони. Процес реформ триватиме лише за умови забезпечення стабільної більшості.

Україна не має часу проводити нові вибори. Дискусії про них виникають тільки тому, що деякі політики сподіваються отримати від такого кроку вигоду. Втім, політично, економічно і фінансово вибори в Україні стали б катастрофою. Адже через виборчої гонки Україна буде заблокована протягом тижнів і місяців. Кредитори зразок Міжнародного валютного фонду, Єврокомісія, а також велика кількість країн, які досі підтримували Україну, отримали б переконливі аргументи для того, щоб зупинити фінансову й економічну допомогу на період політичної нестабільності в країні.

Тільки сформувавши в найкоротші терміни уряд, Україна може уникнути найгіршого сценарію. Франція і Німеччина і надалі пропонують їй свою підтримку. Глави МЗС цих країн виділили два дні на те, щоб поспілкуватися з політиками в Києві. Проте, діяти Україні доведеться самій. Якщо цього не відбудеться, курс реформ в країні зазнає поразки. А виграють від цього тільки Росія і бойовики.