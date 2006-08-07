11 чоловік мають шанс стати нардепами

Восени у Верховній Раді України можуть з’явитись одинадцять нових народних депутатів.

Як повідомляв УНІАН, 4 серпня парламент сформував новий склад Кабінету Міністрів, до якого увійшли 11 народних обранців.

Зокрема, від фракції Партії регіонів членами уряду стали 6 депутатів: Віктор ЯНУКОВИЧ - прем’єр-міністром; Микола АЗАРОВ - першим віце-прем’єр-міністром фінансів; Володимир РИБАК - віце-прем’єр-міністром - міністром будівництва архітектури та житлово-комунального господарства України; Андрій КЛЮЄВ - віце-прем`єр-міністром України; Сергій ТУЛУБ - міністром вугільної промисловості; Василь ДЖАРТИ - міністром охорони навколишнього природного середовища.

Від фракції “Наша Україна” до складу уряду увійшли троє народних депутатів – Борис ТАРАСЮК - міністр закордонних справ; Юрій ПАВЛЕНКО - міністр у справах сім`ї, дітей та молоді; Роман ЗВАРИЧ - міністр юстиції.

Від соціалістів членами Кабміну стали двоє парламентаріїв: Микола РУДЬКОВСЬКИЙ - міністр транспорту та зв`язку; Станіслав НІКОЛАЄНКО - міністр освіти і науки.

В.ЯНУКОВИЧ відразу після обрання передав в регламентний комітет ВР заяву про складання депутатських повноважень. Перший віце-спікер парламенту Адам МАРТИНЮК повідомив, що відповідні заяви передали також А.КЛЮЄВ, В.РИБАК, С.НІКОЛАЄНКО, М.РУДЬКОВСЬКИЙ, В.ДЖАРТИ, С.ТУЛУБ, Б.ТАРАСЮК.

Таким чином ЦВК, після задоволення відповідних заяв парламентом, повинна прийняти рішення про реєстрацію народними депутатами від Партії регіонів - віце-президента акціонерного комерційного банку "Імексбанк" Ігоря МІТРОШКІНА, генерального директора Миколаївського підприємства "Термінал-Укрхарчозбутсировина" Володимира ФАЛЬКА, пенсіонера Василя ДЕМЧИШЕНА, помічника-консультанта народного депутата України Михайла РАЗГОНЯЄВА, першого заступника голови Житомирського обласного відділення Партії регіонів Миколу ЯКИМЕНКА, бригадира прохідників відокремленого підрозділу "Шахта "Добропільська" Володимира ЛІТВІНОВА.

Від “Нашої України” – народних депутатів 4-го скликання Сергія БИЧКОВА, Володимира ШКЛЯРА, Олексія КОЗАЧЕНКА.

Від СПУ - помічників-консультантів народного депутата України Василя БОГАЧУКА та Геннадія САВОСІНА.