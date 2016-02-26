Клімкін пояснив, коли Україна судитиметься з Росією стосовно Криму

"Ми координуємо міжнародно-правову аргументацію. Вже декілька позовів надано. Крім того, у нас є конвенція щодо заборони фінансування тероризму. Зі її логікою, спочатку ми провели двосторонні консультації. Потім ми подаємо до Арбітражу. Якщо Росія відмовляється від цього, то йдемо в Міжнародний суд. Така сама логіка буде з морського права", - заявив Клімкін в ефірі програми "Право на владу" на каналі 1+1, пише ТСН.

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Крім того, за його словами, повернення Криму складається з двох базових частин - політико-дипломатичної та інформаційної. Перша частина плану - політико-дипломатична: це підтримка єдності і солідарності з Україною цивілізованого світу, підтримка політики невизнання окупації Криму і підтримка санкцій щодо Росії. Другий елемент стратегії - інформаційний.

"Жителі Криму знаходяться під шаленою пропагандою, ми повинні їм показати нашим прикладом, що їх майбутнє - в європейській демократичній Україні", - каже міністр.