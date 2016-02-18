У РФ відреагували на можливі санкції України для боротьби з російською пропагандою
Голова комітету Держдуми з інформаційної політики, інформаційних технологій і зв'язку Леонід Левін порівняв ініціативу Національної ради України з телерадіомовлення ввести санкції проти російських каналів з радянською цензурою.
Про це повідомляє "Газета.Ru" з посиланням на РСН.
«Це черговий акт повторення найгірших дослідів з радянської практики щодо свободи слова, так полюбилися українським партнерам», - сказав Левін.
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Депутат додав, що державність України сформувалася саме в радянський період і ця країна «повинна була б з великою обережністю ставитися до бездумного копіювання ідей глушіння і заборон на інформацію».
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Левін висловив надію, що цю ідею Нацради України не підтримають.
Як повідомляв УНІАН, раніше Національна рада України з телерадіомовлення звернулася до Ради національної безпеки і оборони з пропозицією ввести санкції проти 38 юридичних осіб Росії, які володіють найбільшими федеральними телеканалами та радіостанціями.