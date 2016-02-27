Експерт наголошує на необхідності вирішити питання статусу Криму до його повернення
Дипломат, голова БФ "Майдан закордонних справ" Богдан Яременко наголошує на необхідності вирішити питання статусу Криму до його повернення.
Як передає кореспондент УНІАН, про це Яременко сказав під час обговорення теми боротьби кримських татар за Батьківщину в рамках міжнародного Форуму "Крим – це Україна. Анексований півострів між минулим та майбутнім".
"Ми повинні вирішити питання статусу Криму до його повернення. На період, коли наші війська і наша адміністрація повернеться на територію півострова, ми повинні мати чіткі сигнали для населення Криму і решти України, міжнародного співтовариства, який статус цього регіону, які права у його мешканців", - сказав Яременко.
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Він висловив думку, що надання Криму статусу "кримськотатарської національної автономії" дасть сигнал жителям Криму, що їхні права не скоротяться. "Вони як жили у автономії, так і житимуть. Вони матимуть більші спеціальні права, ніж решта територій України. Так, як це було до окупації", - додав експерт.
Крім того, надання такого статусу, відзначив він, є "гарантією того, що Крим не перетвориться на російську автономію".
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