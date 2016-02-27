Експерт наголошує на необхідності вирішити питання статусу Криму до його повернення

Як передає кореспондент УНІАН, про це Яременко сказав під час обговорення теми боротьби кримських татар за Батьківщину в рамках міжнародного Форуму "Крим – це Україна. Анексований півострів між минулим та майбутнім".

"Ми повинні вирішити питання статусу Криму до його повернення. На період, коли наші війська і наша адміністрація повернеться на територію півострова, ми повинні мати чіткі сигнали для населення Криму і решти України, міжнародного співтовариства, який статус цього регіону, які права у його мешканців", - сказав Яременко.

Читайте такожОкупанти відпрацьовують у Криму технології контролю за суспільною свідомістю та "видушуватимуть" нелояльних до себе - експерт

Він висловив думку, що надання Криму статусу "кримськотатарської національної автономії" дасть сигнал жителям Криму, що їхні права не скоротяться. "Вони як жили у автономії, так і житимуть. Вони матимуть більші спеціальні права, ніж решта територій України. Так, як це було до окупації", - додав експерт.

Крім того, надання такого статусу, відзначив він, є "гарантією того, що Крим не перетвориться на російську автономію".

Читайте такожНе можна допустити визнання за Кримом статусу замороженого конфлікту - нардеп