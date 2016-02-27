Окупаційна влада Криму "націоналізувала" українського майна на 50 мільярдів гривень

Загалом окупаційна влада привласнила українського державного майна близько на 50 млрд гривень, заявив в ефірі "Громадського" розповів Олексій Калина, заступник прокурора АРК Крим.

"Майно не тільки "націоналізується", є ще "Артек", також, витрати на коштовне вино, вивози картин Айвазовського і так далі. Загалом – на 50 млрд гривень", - сказав Калина.

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За його словами, прокуратура проводить реєстрацію по кожному факту привласнення для подання позову до Європейського суду.

Раніше УНІАН повідомляв, що українські компанії ("Приватбанк", "Укрнафта",аеропорт "Бельбек", Stabil, Everest Estate і Ощадбанк) наразі подали шість позовів проти Росії щодо захисту їхньої власності в окупованому Криму.

Позови були подані на основі українсько-російської міжурядової угоди про заохочення і взаємний захист інвестицій.