З усіх лідерів фракцій декларацію показала тільки Тимошенко, у якої 75,6 тисяч гривень доходу

В цю суму входить заробітна плата, інші виплати та винагороди, нараховані (виплачені) відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору.

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Разом з тим задекларовані доходи, одержані (нараховані) з джерел за межами України (Чехія) членами сім'ї Юлії Тимошенко, в сумі $138 тис. (перераховано в гривні - 3 048 125).

Юлія Тимошенко у власності, згідно з декларацією, не має автомобілів, натомість у членів її сім’ї – їх 3: Mercedes Benz GL 350 (не вказано рік випуску), ГАЗ 14 "Чайка" 4250 куб. см, 160 кВт (1983 рік випуску), CDL 2987 куб. см, 190 кВт (2014 року випуску).

У декларації вказано, що Юлія Тимошенко орендує житловий будинок площею 588 кв. м, але не вказано суму плати за оренду. Крім того, вказано квартиру площею 59.4 кв. м і зазначено, що йдеться про "право на користування".

Також, згідно з декларацією, Юлія Тимошенко має вклад в АТ "Ощадбанк" в сумі 485 тис. 971 грн. А члени її сім’ї мають вклади в сумі 2 989 650 у "Фідобанку". Крім того, розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації становить 1 178 990 грн у ТОВ "Геофорс", ТОВ "Фармасепт", ТОВ "Проект А", ТОВ "Євразійський торговий дім", ТОВ "Агросоюз фінекс", ТОВ "Леді Ю", ТОВ "Деосепт", ТОВ "Радекс-Трипілля", ТОВ "Радекс-груп" .

Станом на сьогодні на сайті Верховної Ради відсутні декларації про доходи за 2015 рік лідерів фракцій "Блоку Петра Порошенка" Юрія Луценка, "Народний фронт" Максима Бурбака, Радикальної партії Олега Ляшка, "Самопоміч" Олега Березюка та "Опозиційного блоку" Юрія Бойка.