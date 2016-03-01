Фінляндія на засіданні Ради ООН підтримала приналежність окупованого Криму Україні
Міністр з питань зовнішньої торгівлі Фінляндії Леніта Тойвакка висловила підтримку суверенітету України і заявила про невизнання анексії Криму Росією.
Про це йдеться у заяві фінського міністра, яку вона оголосила на засіданні Ради ООН з прав людини.
"Фінляндія підтримує територіальну цілісність і суверенітет України та не визнає анексію Криму. Ми наголошуємо на необхідності повного виконання Мінських угод усіма сторонами", - сказала Тойвакка.
Міністр звернула увагу, що внаслідок бойових дій на Донбасі понад 2,5 млн людей, включаючи десятки тисяч осіб з інвалідністю, залишили свої домівки.
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Вона висловила занепокоєння тим, що й надалі надходять повідомлення про серйозні порушення прав людини у районах, які контролюються бойовиками на сході України.
Також Тойвакка звернула увагу на проблеми з правами людини у Криму, зокрема на ситуацію з правами меншин.