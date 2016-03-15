Нуланд: 2016-й рік може стати поворотним моментом для України

Про це вона сказала під час слухань у комітеті Сенату США на тему: "Українські реформи - два роки після революції на Майдані та російського вторгнення".

Помічник держсекретаря наголосила, що якщо усі сторони матимуть волю та докладатимуть необхідних зусиль, то "2016-й рік може стати поворотним моментом для України".

"Якщо безпекова ситуація на Донбасі найближчими днями зможе покращитися, якщо заручники будуть повернуті, якщо сторони зможуть завершити переговори щодо виборчих модальностей та з інших політичних питань, - ми зможемо побачити легітимно обраних лідерів на Донбасі до осені, відведення російських сил та техніки, а потім повернення Україні суверенітету над її кордоном до кінця року", - сказала Нуланд.

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Разом з тим вона підкреслила, що Сполучені Штати продовжать взаємодіяти з Україною у питанні виконання її частини Мінських домовленостей, а також співпрацювати з європейськими партнерами, щоб забезпечити чинність введених раніше санкції проти РФ, доки Росія у повному обсязі не виконає свою частину зобов'язань Мінських угод.

"І, безсумнівно, санкції проти Криму повинні залишатися чинними до того часу, доки Кремль нав'язуватиме свою волю на цю частину української землі", - наголосила Нуланд.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні на слуханнях у Сенаті Нуланд наголосила, що Російська Федерація та контрольовані нею бойовики не повинні очікувати від України внесення змін у Конституцію до виконання ними Мінських угод у частині гарантування безпеки на Донбасі.