Тимошенко сподобався план Литвина

Прем‘єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО закликає Президента України, лідерів парламентських фракцій та позапарламентських політичних сил організувати та провести Всеукраїнську раду, запропоновану Блоком Литвина.

Як повідомили УНІАН в управлінні у зв’язках із засобами масової інформації Секретаріату Кабінету міністрів України, Ю.ТИМОШЕНКО провела телефонну розмову з Володимиром ЛИТВИНИМ з приводу запропонованого Блоком Литвина «Плану невідкладних дій щодо подолання політичної кризи та консолідації суспільства” та в цілому позитивно оцінює цей документ.

Зрозуміло, окремі пункти цього плану мають бути предметом серйозної дискусії, але беззаперечною, вважає Ю.ТИМОШЕНКО, є сама ідея проведення Всеукраїнської ради у формі спеціального засідання Верховної Ради за участю Президента, Кабінету міністрів, керівників місцевих органів влади та самоврядування.

Особливо слушною, на думку Ю.ТИМОШЕНКО, є ідея зафіксувати у запропонованій В.ЛИТВИНИМ суспільній угоді «чітке та однозначне трактування і застосування дискутивних положень Конституції».

Ю.ТИМОШЕНКО погодилася з В.ЛИТВИНИМ у тому, що «Україна та люди мають отримати почуття стабільності та передбачуваності змін позитивного характеру».

Прем‘єр-міністр закликає Президента, лідерів парламентсьих фракцій і позапарламентських політичних сил з великою увагою поставитися до пропозицій Блоку Литвина, ретельно їх вивчити і кінець кінцем вийти на проведення Всеукраїнської ради, запропонованої цією політичною силою.

Як повідомляв УНІАН, Блок Литвина пропонує ухвалити суспільну угоду у вигляді закону для виходу із політичної кризи.

В.ЛИТВИН пропонує терміново провести Всеукраїнську раду у формі спеціального засідання Верховної Ради за участю Президента України, членів Кабінету міністрів, керівників місцевих органів влади, представників громадськості. На його переконання, підсумком цієї всеукраїнської ради має бути прийняття суспільної угоди за підписами Президента України, голови Верховної Ради, прем`єр-міністра, голів фракцій Верховної Ради України.

«Верховною Радою України ця угода приймається як закон», - зазначив В.ЛИТВИН.

За його словами, в цій угоді має бути передбачено чітке й однозначне «трактування та застосування дискутивних положень Конституції України». Він додав, що необхідно припинити практику «списування цього безладу на недосконалість Основного Закону та відтермінувати внесення конституційних змін до нормалізації ситуації».

Згідно з Планом невідкладних дій фракції Блоку Литвина, також в угоді, серед іншого, слід передбачити пріоритети дій у внутрішній та зовнішній політиці з відкладенням прийняття рішень з дискусійних питань (взаємини з НАТО, мовні, релігійні питання, історичне минуле, Чорноморський флот і т.п.), які розмежовують і роз’єднують суспільство; повну реальну деполітизацію правоохоронних та силових структур, недопущення дальшого втягування їх у політичні розбірки; скорочення державного апарату на третину; уніфікацію чисельності депутатського корпусу місцевих рад пропорційно до кількості населення; створення виконавчих комітетів на рівні районів та областей із залишенням за держадміністраціями лише контрольних функцій та зміну виборчої системи.

Крім того, фракція Блоку Литвина вимагає формувати держбюджет на чітко визначених пріоритетах; визначити пакет компенсаційних заходів з недопущення погіршення умов життя людей.

Згідно з Планом, влада повинна негайно прийняти рішення з реформування системи оплати праці, яка сьогодні “з вини держави штучно занижена більше ніж у три рази”, та відповідно пенсійного забезпечення; ввести диференційоване оподаткування доходів громадян, у т.ч. й для подолання величезного розриву в рівні життя людей.

Також фракція Блоку Литвина пропонує до прийняття державної програми приватизації здійснити публічний аналіз результатів та наслідків вже здійсненої приватизації. Визначити перелік підприємств, об’єктів та сфер, що забезпечують національну безпеку і суверенітет держави, а відтак не повинні підлягати приватизації. Ті з них, які вже опинилися у приватних руках, викупити у державну власність.

Крім того, у Блоці Литвина вважають за необхідне провести “гласно і під народним контролем суцільну інвентаризацію усіх (без винятку) земель” і привести усі земельні відносини у відповідність із чинним законодавством.

Члени фракції Блоку Литвина також вимагають сформувати жорсткі правила поведінки для тих, хто працює на державній службі. На ділі здійснити судову реформу, зокрема, встановити виборність суддів і прирівняти корупцію до державної зради і загалом “навести елементарний порядок в країні”.