Качинський запросив Януковича відвідати Польщу

Голова Ради міністрів Республіки Польща Ярослав КАЧИНСЬКИЙ та прем’єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ провели телефонну розмову.

Повідомлення про це міститься на Урядовому порталі.

Згідно з повідомленням, Я.КАЧИНСЬКИЙ привітав В.ЯНУКОВИЧА з призначенням на посаду прем’єр-міністра і запросив відвідати Польщу найближчим часом.

“Була досягнута попередня домовленість про одноденну робочу поїздку прем’єр-міністра України, в ході якої планується обговорити шляхи активізації двосторонніх відносин та питання добудови нафтогону Одеса-Броди до Полоцька”, - зазначається у повідомленні.