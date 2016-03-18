КС вирішив, що остаточно зміни до Конституції можуть ухвалюватися на будь-якій черговій сесії Ради

Як передає кореспондент УНІАН, це випливає із оприлюдненого сьогодні рішення КС.

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Зокрема, в мотивувальній частині рішення суду сказано: "Конституційний суд зазначає, що ВР може передбачити в регламенті Верховної Ради можливість прийняття законопроекту про внесення змін до Конституції як закону на пізнішій черговій сесії ВР із дотриманням положень, закріплених розділом ХІІІ "Внесення змін до Конституції України", основного закону України".

В резулятивній частині рішення сказано, що в разі попереднього схвалення законопроекту змін до Конституції більшістю від конституційного складу ВР, але який не розглядався на черговій сесії ВР, положення "на наступній черговій сесії ВР” необхідно розуміти так, що "наступною черговою сесією ВР є чергова сесія парламенту, яка має відбутися відповідно до положень розділу ХІІІ "Внесення змін до Конституції України" Основного закону України та Регламенту ВР і на якій законопроект про внесення змін до Конституції, попередньо схвалений більшістю від конституційного складу ВР, вважатиметься прийнятим як закон, якщо за нього проголосує не менше дві третини від конституційного складу ВР".

Журналісти, у яких виникло багато питань з приводу чіткого визначення, чи може все таки ВР ухвалювати на будь-якій сесії, наступній після тієї, на якій попередньо схвалили зміни до Конституції, намагалися це з'ясувати у представника ВР в КС Анатолія Селіванова, але він зазначив, що йому самому ще треба ознайомитися з рішенням КС і відмовився коментувати.

Як повідомляв УНІАН, 51 народний депутат звернувся до КС щодо офіційного тлумачення положення ст. 155 Конституції "на наступній черговій сесії Верховної Ради України". Нардепи просили розтлумачити, чи означає це положення, що «законопроект про внесення змін до Конституції може бути прийняте лише на безпосередньо наступній (за номером) сесії Верховної Ради після сесії, на якій такий законопроект попередньо схвалений; чи прийняття законопроекту про внесення змін до Конституції можливо на будь-якій наступній сесії (тобто такій, що має місце пізніше за часом) після сесії, на якій відбулося попереднє схвалення такого законопроекту".