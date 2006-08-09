УНП планує розпочати вуличні акції

Українська народна партія планує вже у вересні розпочати вуличні акції для захисту української державності та демократії. Про це заявив голова УНП Юрій КОСТЕНКО в інтерв`ю Бі-Бі-Сі.

Він зазначив, що Українська народна партія, проголошуючи опозицію діючій владі, розробляє зараз низку заходів, спрямованих на те, щоб згуртувати українського патріотичного виборця навколо ідеї захисту українських цінностей.

“Для захисту української державності і демократії ми плануємо здійснити цілу низку вуличних акцій, з допомогою яких можна було б протидіяти всьому тому, що робиться у Верховній Раді”, - сказав він.

Лідер УНП наголосив, що “коаліція, як би вона себе не називала, носить відверто проросійський характер. І з іншого боку, саме ця коаліція в найбільшій мірі буде використовувати антидемократичні методи управління державою”.

На переконання Ю.КОСТЕНКА, аби Україна остаточно не відмовилася від своєї європейської і демократичної перспективи, потрібно повертатися до вуличних методів роботи, “які ми починали у 1988 році за часів тоталітаризму”.

“Оце є курс Української народної партії”, - підкреслив він.

Ю.КОСТЕНКО уточнив, що тактика УНП – “це не лише Майдан київський, ми вже у вересні будемо проводити низку заходів у всіх без виключення областях України «Захистимо українське».

“Ми будемо присутні завжди і скрізь, де можна буде показати виборцю абсурдність цієї владної команди, яка може привести країну до катастрофи”, - наголосив він.

Ю.КОСТЕНКО також повідомив, що Українська народна партія буде формувати праву опозицію. “Не загалом збірну "солянку", а праву опозицію, бо саме відсутність правих у Верховній Раді, відсутність у діях попереднього ліберального уряду саме правоцентристського напрямку і призвело до цієї страшної української кризи”, - сказав він.

Лідер УНП висловив сумнів, що у Верховній Раді вдасться сформувати потужну опозицію. “По-перше, ще немає закону про опозицію. По-друге, політичні сили, які є у трьох мегаблоках Верховної Ради, не формувалися на ідеологічних засадах. І тому Партія регіонів сформує до осені потужну більшість, якою буде керувати адміністративно”, - зазначив він.

Щодо можливості спільного майбутнього в опозиції УНП з БЮТ Ю.КОСТЕНКО не виключає певної співпраці цих двох політичних сил, проте сумнівається в можливості об’єднання в єдиний опозиційний блок.

“Якби Блок Юлії Тимошенко боровся не за посади, а за ідею, то ми, без сумніву, були б найближчими соратниками, як це було кілька років тому, коли ми започаткували формування тієї коаліції, яка привела до влади Віктора ЮЩЕНКА. Але згодом Блок Юлії Тимошенко відверто зайняв позицію боротьби за владу як таку, а не за перетворення України в європейську модерну державу”, - зазначив Ю.КОСТЕНКО.

Він вважає, що в цій ситуації, без сумніву, якась співпраця буде, проте УНП і БЮТ будуть різними частинами української опозиції. “Враховуючи ідеологічну спрямованість «Батьківщини», яка є основою БЮТ, на соціал-демократію, вважаємо за потрібне формувати саме праву частину української опозиції, яка б стояла на відверто національних позиціях, на європейських позиціях, і в такому плані ми готові співпрацювати із тими, хто буде ці ідеали підтримувати”, - сказав Ю.КОСТЕНКО.