Прес-секретар Порошенка отримав попередження за спробу зробити фото на суді щодо Савченко

Про це повідомляє прес-служба "Батьківщини".

У залі засідань присутні народні депутати України, які прибули підтримати колегу.

"Завели Надю до кімнати. В коридорі вона встигла привітатися "Доброго ранку", відповіли "Слава Україні!" Ми в залі засідання. Зйомка заборонена", – написав про початок засідання депутат Олексій Рябчин у Twitter.

Він відзначив, що "суддя тихо зачитує вирок, майже нічого не чути, Надя посміхається".

"У руках у судді десь 150-200 сторінок вироку. Всі стоячи слухають. Святославу Цеголку зробили перше і фінальне зауваження за спробу фото, або виженуть", – написав парламентарій.

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Рябчин також зауважив, що будівля суду всередині і зовні перебуває під посиленою охороною озброєних людей, також проводилася посилена перевірка особистих речей усіх, хто хотів потрапити на засідання.

Як нагадали у прес-службі, група народних депутатів з "Батьківщини" та "Блоку Петра Порошенка" прибули до РФ для участі у судовому засіданні, на якому оголошується вирок Савченко.

У складі депутатської делегації – члени фракції "Батьківщина" Олена Кондратюк, Вадим Івченко, Олексій Рябчин, Сергій Євтушок, Валерій Дубіль, депутати від БПП Марія Іонова, Ірина Луценко, позафракційний Віктор Кривенко. У російському Донецьку перебуває і прес-секретар президента Святослав Цеголко.

Натомість, депутата від БПП, члена ПАРЄ, учасника переговорів у Мінську Ірину Геращенко не пропустили в Росію – вона отримала заборону на в’їзд до РФ на 5 років.

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Як повідомляв УНІАН, Савченко у РФ звинувачують у вбивстві двох російських журналістів, а також у незаконному перетині російського кордону. Савченко та її захист відкидають звинувачення і заявляють, що на момент загибелі російських журналістів її вже захопили у полон бойовики, які потім силою переправили її до Росії. Савченко незаконно утримують в РФ з середини літа 2014 року.

Прокуратура РФ вимагає засудити її до 23 років позбавлення волі.